Troket vera, sa pritet të kapin temperaturat këtë javë

Dita e sotme ka nisur e bukur dhe me diell. Meteorologia Tanja Porja bën me dije se jo vetëm dita e sotme, por nga e hëna në të premte kemi mëngjese të tilla dhe dita do të jetë kryesisht e kthjellët. Është relativisht i freskët mëngjesi i sotëm megjithatë do të kemi temperatura të larta në mesditë.

Gjatë ditës së sotme do të kemi kryesisht mot të ngrohtë, reshje të pakta të izoluara pikerisht në orët e para të ditës.

Përsa i përket temperaturave, do të luhaten nga 6-25 gradë celcius. Era nuk është problematike, do të fryej e lehtë dhe shpesh herë mesatare me drejtim perëndimor.

Tendencat e motit për tre ditët në vijim:

Mbetemi në kushte të motit të kthjellët. Vranësirat do të jenë të lehta dhe kalimtare dhe pa reshje të paktën deri ditën e enjte. Kemi temperatura mjaft të larta gjatë orëve të mëngjesit, vetëm luhatje të lehta nga dita në ditë. Ndërsa në mesditë presim që e mërkura të ngjitet në 27 apo 28 gradë celcius./albeu.com/