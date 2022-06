Tonelata marijuane e importuar nga Shqipëri, Italia lëshon 5 urdhër arreste, dy prej tyre anëtarë të grupit të “Habilajve”

Policia italiane ka lëshuar 5 urdhër arreste, dy prej të cilëve janë shqiptarë, Nazar Saiti dhe Meridian Sulah dhe janë të njohur si pjesë e grupit të “Habilajve”.

Ata janë nën hetim për trafikim ndërkombëtar të drogës si dhe armë mbajtje pa leje.

Hetimet kanë të bëjnë me një grup kriminal të përbër nga subjekte nga Katania dhe shqiptarë, të cilët merreshin me furnizimin e farmacivr në Katania, Raguza dhe Sirakuzës me marijuanë të importuar nga Shqipëria.

Tonelata droge nga Shqipëria

Veprimtaritë hetimore të kryera nga njësitë e specializuara antidrogë të Gico-s të Pef Nucleus, kanë çuar në sekuestrimin e rreth 3.5 ton marijuanë, parave “të thata” dhe kallashnikovëve. Nuk kanë qenë të pakta operacionet e kontrollit që kanë çuar në arrestimin e korrierëve: në kuadër të këtij procedimi në flagrancë janë arrestuar 24 persona. Është përfshirë edhe policia shqiptare dhe Interpoli, të cilët kanë arritur të konstatojnë lëvizjen e 4 tonëve lëndë narkotike të tjera nga grupi.

Kush janë të arrestuarit

Maridian Sulaja u dënua me 8 vite burg, pasi u shpall fajtor për krimet e konspiracionit dhe trafikut të drogës, me rrethanat rënduese të sasisë së madhe dhe transnacionalitetit të krimeve. Angelo Busacca u dënua me 6 vjet e 10 muaj burgim (nga të cilat 6 vjet, një muaj e 26 ditë për t’u shlyer), pasi u shpall fajtor për një komplot kriminal me qëllim trafikun e drogës.

Antonino Riela u dënua me 14 vjet e 8 muaj burgim (nga të cilat 13 vjet, 10 muaj e 14 ditë për shlyerje), për shkak se ishte fajtor për krimet e komplotit dhe trafikut të drogës, me rrethanat rënduese të sasisë së madhe. dhe transnacionaliteti i krimeve dhe mbajtja e paligjshme e armëve të luftës; Nezar Seiti u dënua me 6 vjet e 8 muaj burgim (të gjitha për t’u shlyer), pasi u shpall fajtor për veprën e komplotit për qëllime të trafikut të drogës; Së fundi, Vincenzo Spampinato u dënua me 9 vjet burgim (nga të cilat 8 vjet, 3 muaj e 8 ditë ende për shlyerje), për shkak se ishte fajtor për shoqërim kriminal dhe trafik droge, me rrethanat rënduese të sasisë së madhe dhe të transnacionaliteti i krimeve dhe mbajtja e paligjshme e armëve të luftës./cataniatoday