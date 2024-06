Temperaturat e larta deri në 33 gradë celsius ka çelur “defacto” sezonin turistik në Pogradec, ku liqeni i këtij vendi është populluar nga vizitorë të shumtë.

Edhe pse një ditë jave, që prej paradites së sotme, banorë të Pogradecit dhe pak vizitorë kanë zgjedhur të sfidojnë temperaturat e larta me freskinë e liqenit të Ohrit.

Fundjavat pritet të popullojnë më tepër qytetin e Pogradecit me vizitorë, ndërsa data 15 qershor do te jetë dita kur do çelet sezoni turistik në këtë qytet.