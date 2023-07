Temperatura përvëluese në Shqipëri, parashikimi i motit për sot

Edhe për ditën e Premte vendi ynë do të vijojë te jetë nën ndikimin e valës të së nxehtit afrikan.

Moti parashikohet i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë territorin si dhe vranësira fare të pakta kalimtare në relievet e larta malore në lindje.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 1-7m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 19 deri 36°C

në zonat e ulëta 19 deri 41°C

në zonat bregdetare 20 deri 38°C

