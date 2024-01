Të programuara për shpërthim në distancë/ Sekuestrohen 2 mina me telekomandë, me eksploziv C4, pranga njërit nga vëllezërve, tjetri në kërkim

Policia e Tiranës ka parandaluar një ngjarje të rëndë kriminale, ndërsa ka sekuestruar dy mina me telekomandë, ndërsa në pranga ka rënë një i ri.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave shtetasi Jesar Shabaj, 20 vjeç, banues në Tiranë (dhe në Shkodër), ndërsa në kërkim u shpall vëllai i tij, Jaser Shabaj.

NJOFTIMI I POLICISE

Puna hetimore dhe profesionale e specialistëve të Hetimit të Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3, ndjekur me metoda speciale, parandalon ngjarje të rënda kriminale që do të kryheshin me shpërthim të telekomanduar të lëndës plasëse. Gjatë hetimeve për këtë rast janë sekuestruar 2 mina me telekomandë, me eksploziv C4 me peshë 300 gram, të programuara për shpërthim në distancë, që do të përdoreshin nga dy vëllezër.