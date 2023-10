Të mërkurën hapen aplikimet për lotarinë amerikane, çfarë duhet të keni parasysh

Ditën e mërkurë më 4 tetor në orën 18:00 hapen aplikimet për lotarinë amerikane. Qytetarët shqiptarë do të kenë mundësinë që duke nisur nga dita e nesërme dhe deri në 7 nëntor të aplikojnë për lotarinë amerikane.

Të përzgjedhurit do të marrin përgjigje me 4 maj të vitit 2024 nëse do të jetojnë e punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Njoftimi i plotë me udhëzimet

Duke filluar nga data 4 tetor, ora 18:00 deri në datën 7 nëntor 2023, ora 18:00, ju mund të aplikoni për Lotarinë e Vizës së Shumëllojshmërisë!

Këshilla e parë për ju është që të hapni faqen tonë të internetit dhe të lexoni udhëzimet Lotarise amerikane Dv 20225

Përzgjedhja është rastësore përmes një shorti kompjuterik, ndërsa nuk ka asnjë tarifë për tu regjistruar.

Duke filluar nga data 4, ora 18:00 deri në datën 7 nëntor 2023, ora 18:00, ju mund të aplikoni për Lotarinë e Vizës së Shumëllojshmërisë! Vizitoni faqen tonë të internetit dhe të lexoni udhëzimet e këtij viti në shqip. Llotaria amerikane ne Facebook.