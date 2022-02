“Ska më të paprekshëm”, Yuri Kim: Askush nuk është mbi ligjin

Pas denimit të ish-ministrit Saimir Tahiri ka ardhur edhe reagimi i ambasadores amerikane Yuri Kim.

‘I bëjmë thirrje institucioneve gjyqësore që të vazhdojnë të demonstrojnë se askush – pavarësisht partisë, pozitës apo pasurisë – nuk është mbi ligjin. Jo më pandëshkueshmëri.’- shkruan ambasadorja amerikane.

We urge judicial institutions to continue to demonstrate that no one – regardless of party, position, or wealth – is above the law. No more impunity.

