Si qëndron e vërteta e syzeve që Berisha përdori më 8 janar? Hoxha zbulon detaje

Në protestën e dhunshme të 8 janarit u përdor gaz lotësjellës nga policia për të larguar mbështetësit e Berishës të cilët tentuan të merrnin selinë blu por nuk ja dolën dot.

Por gazi nuk la pa prekur edhe ish-kryeministrin Sali Berisha i cili ju desh të mbrohej me maskë dhe me syze për të shmangur deportimin e gazit në hundë dhe gojë.

Ndërkohë, gazetari investigativ, Artan Hoxha, me një status në FB ka zbuluar se syzet që përdori Berisha më 8 janar, përdoren dhe kampioni i madh i notit, Majkell Felp.

Postimi i Artan Hoxhës:

Ja mberritem dhe kesaj dite.

Per here te pare ne protesten e 8 janarit, e pame Berishen te vendoste syze notaresh, pothuaj te njejta si ato te kampionit me te madh te notit Majkell Felps, per te penguar gazin lotsjelles te depertonte ne syte e tij.

Syzet e notit bejne te mundur nje izolim total te syve nga ambjenti i jashtem. /albeu.com/