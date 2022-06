Shqiptari shpik motorin me energji diellore (VIDEO)

Shaban Saliu dha një intervistë për emisionin “Abc-ja e mëngjesit”, ku ndau detaje për shpikjen më të fundit, një motor me energji diellore. Inovatori shqiptar nga Tetova theksoi se është një motor me tre rrota që përmban një motor të vjetër por që e ka sjellë në një formë më të avancuar.

Saliu tregoi se motori përmban disa bateri, të cilat mund të mbushen për disa orë dhe mund të kalohen deri në 100 kilometra. Shqiptari nga Maqedonia e Veriut shpreson që avancimi i këtij projekti të jetë i suksesshëm duke pasur parasysh se mbushja e baterive do të bëhet me energjinë diellore.

“Janë bateri litium, ka 1430 copë bateri, me mbushje. Faza e dytë do të jetë me anë të magnetit, që do të montohet dhe më në fund do të vijë faza e fundit, që do të jetë me solar. Momentalisht me këtë bateri që e kam testuar, ka arritur 80 km në varësi prej peshës, nëse është një person 100 km.

Për momentin bateritë karikohen me korrent. Në fazën e dytë do të jenë me magnetin dhe më pas me solar.”, theksoi ai. “Motori ka fuqi 5 kilovat, shpejtësinë ende nuk e kam provuar sepse nuk është përfundimtare.”