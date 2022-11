“Shqiptarët po na pushtojnë”, Princ Leka “nuk ia përton” analistes angleze: Po përmirësojmë shoqërinë tuaj

Emigrantët shqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar janë bërë një temë “e nxehtë” në ishull jo vetëm mes konservatorëve dhe laburistëve , po mbi të gjitha ka pushtuar faqet e para të mediave.

Së fundi, ka qenë komentatorja e krahut të djathtë Sophie Corcoran ajo që ka kthyer në vëmendje çështjen e emigrimit masiv, por ka marrë një koment të papritur.

“Kur në vendin tonë hyjnë ilegalisht 40.000 burra kryesisht shqiptarë, Nëse nuk është pushtim, çfarë është?”, shkruan ajo në një postim në Twitter.

When 40,000 men who are mostly Albanian enter our country illegally,

If it is not an invasion, what is it?

— Sophie Corcoran (@sophielouisecc) November 1, 2022