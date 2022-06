Shqipëria dhe Maqedonia “peng” i Bullgarisë për integrimin në BE, parlamenti bullgar voton sot për heqjen e Vetos

Parlamenti bullgar është mbledhur sot për të votuar për heqjen e Vetos për Maqedoninë e Veriut, teksa po debaton një rezolutë për heqjen e vetos bullgare mbi fillimin e bisedimeve të pranimit në BE me Shkupin, bazuar në një propozim të Presidencës franceze të Këshillit të BE.

Kjo praktikisht mund të zhbllokojë procesin e integrimit në BE për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

Vendimi bullgar është bllokuar për një kohë të gjatë për shkak të një përçarjeje të thellë politike në Bullgari për këtë çështje.

Rezultati përfundimtar, megjithatë, mbetet i paqartë pasi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovachevski tha të enjten se propozimi francez është i papranueshëm për vendin e tij siç është.