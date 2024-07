Sherr me thika në Shkodër, plagosen dy persona, arrestohet autori

Një sherr me thika ka ndodhur në rrugen “Filip Shiroka” në Shkodër ku dy persona kanë mbetur të plagosur.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:40, ku 76-vjeçari me iniciale G. K. ka dëmtuar me thikë 51-vjeçarin me iniciale F. G., dhe 49-vjeçari me iniciale K. G., të cilët janë jashtë rrezikut për jetën.

Autori është arrestuar nga uniformat blu pas ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 11:40, në rrugen “Filip Shiroka”, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, shtetasi G. K. ka dëmtuar me mjet prerës (thikë), shtetasit F. G., 51 vjeç dhe K. G., 49 vjeç, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe falë veprimeve të shpejta, kanë bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar, shtetasit G. K., 76 vjeç.

Ndërkohë, vijon puna e grupit hetimor, për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.