Rekurset në Gjykatën e Lartë, Berisha: Rama vendosi haptas kontrollin në gjyqësor

Ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë në një konferencë për mediat nga selia blu ku ka reaguar mbi vendimin e qeverisë për të tërhequr dosjet nga Gjykata e Lartë.

Berisha azkuoi Ramën se po amniston mafien e pronave dhe sipas Rama tani tregoi hapur se ka kapur edhe gjyqësorin.

Pjesë nga fjala e Berishës

Denoncoj vendimin e fundit të edi ramës ku dëshmon se gjykatën e lartë, apo Sadogjykatën ( gjykatën sadushi) e ka kapur përmes sadushit të tij. Për sa koordinohet në mënyrën e dhënies së drejtësië. Kanë zgjedhur drejtësisë suigeneris për shqiptarët dhe kjo është një histori turpi. Përvetëson pronat e shqiptarëve, përmes vendimeve të gjykatave. Do filtrojë rekurset sipas porosive që Agaci do shpërndajë sipas urdhrave të Ramës, vendos haptas kontrollin mbi sistemin gjyqësor. Në mungesë të transparencës por edhe dëmin kolosal që mund t’i shkaktojë shtetit, Kwshilli i Ministrave vendos që të hiqet dorë nga rekurset për cështjet me natyrë administrative apo civile.