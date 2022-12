Rehabilitimi 3.5 milionë euro i qendrës në Kinostudio, shpallet fituesi

Bashkia e Tiranës ka shpallur kompaninë fituese që do të zbatojë projektin “Rehabilitim i qendrës Kinostudio” për të cilin ishte parashikuar një fond limit 583 milionë lekë apo 5 milionë euro.

Fituesi 5D Konstruksion është shpallur fitues me ofertën 414 milionë lekë apo rreth 3.5 milionë euro. Projekti ka si qëllim të kryejë punime për rikonstruksionin e rrugës “Aleksandër Moisiu”, sheshit dhe hapësirave publike.

“Synon të rrisë sipërfaqet e gjelbra në mënyre të sistemuara, të krijojë ambiente rekreative për banorët që jetojnë dhe punojnë përreth këtij sheshi, ndërtim ambientesh të përshtatshme për fëmijët, gjithashtu restaurimin e fasadave të banesave që ndodhen përreth sheshit si dhe rehabilitimin e stacionit të autobusëve, si dhe përcaktim sa më të përshtatshëm të orientimit të lëvizjes së mjeteve në rrugët lidhëse që përdorin banorët përreth këtij sheshi” thuhet në relacionin teknik të projektit.

Sipërfaqja e përgjithshme e ndërhyrjes rehabilituese është 21933 m2

Referuar dokumenteve sa i takon zgjidhjes arkitektonike varianti përfundimtar i sheshit është konceptuar si një xhep urban i mirëfilltë.

“Për të krijuar intimitet më te lartë është menduar një brez i dendur pemësh me lartësi mesatare. Këto pemë vendosen sipas formës që krijojnë “ishujt plot ngjyra” . Janë menduar 4 ishuj të tillë, me forma të çrregullta, të shtruara me beton me ngjyra të ndryshme me forma rrethore.

Këto janë të rrethuar nga njëra anë, nga stola të vazhduar betoni, gjelbërim dhe pemë duke i kthyer kurrizin rrugës, ndërsa nga ana tjetër janë vendosur stola me gjatësi 3 m, me konstruksion betoni dhe ulëse druri. Në pjesën më perëndimore të sheshit është menduar këndi i lojërave për fëmijë” thuhet në dokument.

Me shpalljen e fituesit që do të bëjë zbatimin e projektit tashmë është plotësuar procedura për të vijuar me konkretizimin pasi më herët Bashkia ka shpallur edhe fituesin për mbikëqyrjen e zbatimit që rezulton të jenë kompania SPHAERA./Monitor