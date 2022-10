Rama: Vitin e ardhshëm sërish rritje çmimesh për zjarrfikësit, mësuesit, mjekët dhe infermierët

Kryeministri Edi Rama është shprehur se me buxhetin e ri të 2023-it do të ketë rritje pagash për zjarrfikësit, mësuesit, mjekët dhe infermierët.

“Dua të nis me disa komente të ardhura nga miq të faqes lidhur me rritjen e pagës për zjarrfikëset, është rritje që as nuk i përgjigjet kërkesës së tyre të bërë me të drejtë as objektivit tonë, sepse është rritje për këtë tremujor, me buxhetin e ri do të ketë edhe një rritje tjetër, siç do ketë për mjeket dhe mësuesit. Me buxhetin e ri do të ketë rritje pagash për zjarrfikësit, mësuesit, mjekët, infermierët”, tha Rama sot në një bashkëbisedim online ku iu përgjigjet pyetjeve të qytetarëve”, tha kryeministri Rama./albeu.com