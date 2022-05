Rama-opozitës: I latë demokratët rrugëve, nuk dinë kujt t’i shkojnë mbrapa

Gjatë fjalës së tij në foltoren e Kuvendit, kryeministri Edi Rama i është drejtuar opozitës dhe Sali Berishës duke i akuzuar se ata kapen me çdo punë të qeverisë, qoftë edhe kjo e mirë apo e keqe.

“I latë demokratët rrugëve s’dinë kujt t’i shkojnë mbrapa, minimi i demokracisë së ShBA është një gjë shumë e gabuar,” ka thënë ndër të tjera Rama.

“Dallimi mes të shëmtuarës dhe të bukurës është një dallim themelor, shumë i rëndësishëm, aty ndahen shumë gjëra po të shikosh me çfarë ndodhi deri dje e çfarë ndodh sot. Jo çdo gjë që është bërë hyn në kategorinë e së bukurës, jo se sot nuk ndërtohen gjëra të shëmtuara, por ama kur flisni për gjëra konkrete siç është Butrinti merrni në konsideratë, që ishit ju që kthyet pronat private nëpër zonat e mbrojtura.

Pse se votoni Butrinit, aaa e keni me investitorët, e keni me Michael Granof që i dhatë nënshtetësi, që e bëtë kumbar të vajzës, ju se keni me asnjërin por vetëm me vetëm dhe kapeni pas çdo gjëje dhe i bini asaj kënge që i keni rënë gjithë jetën, shembeni PD si teatrin, lërini edhe një aleancë teatrit, i latë demokratët rrugëve s’dinë kujt t’i shkojnë mbrapa, minimi i demokracisë së ShBA është një gjë shumë e gabuar,” është shprehur Rama./albeu.com