Rama i shpreh mirënjohjen Blinken-it pas vizitës në Tiranë

Ditën e sotme, Edi Rama ka bërë publike një letër të cilën ia ka dërguar Sekretarit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken, pas vizitës së këtij të fundit në Tiranë.

Në letër, kreu i qeverisë i shpreh vlerësimet Sekretarit Amerikan dhe përsërit angazhimin e pakëlundur të Shqipërisë për të mbështetur reformën shumë të nevojshme të shtetit të së drejtës si një bazë kritike e demokracisë shqiptare dhe një shtyllë jetike në përpjekjet për të luftuar korrupsionin.

Rama gjithashtu ka theksuar se do të ishte nder për Shqipërinë të priste samitin e NATO-s në vitin 2027.

Letra e plotë

Me vlerësim të thellë ju shpreh mirënjohjen time të sinqertë ju dhe delegacionit tuaj për vizitën tuaj në Tiranë më 15 shkurt. Gjithashtu do të doja të shpreh vlerësimin tim të thellë për të gjithë ata që mundësuan vizitën, veçanërisht Ambasadën Amerikane në Tiranë.

Më lejoni të përfitoj nga ky rast për të riafirmuar angazhimin e palëkundur të qeverisë shqiptare për aleancën tonë me Shtetet e Bashkuara dhe synimet tona të përbashkëta për promovimin e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njeriut.

Qeveria shqiptare mbetet e përkushtuar për të mbështetur reformën shumë të nevojshme të shtetit të së drejtës si një bazë kritike e demokracisë shqiptare dhe një shtyllë jetike në përpjekjet tona për të luftuar korrupsionin. Ne njohim gjithashtu rëndësinë e punës së bashku për të reformuar sektorë të tjerë kritikë të shoqërisë, të cilët janë thelbësorë për suksesin e rrugës së integrimit të Shqipërisë në BE.

Ndërsa përgatitemi për samitin e ardhshëm të NATO-s në DC, dëshiroj t’ju siguroj për angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ne besojmë se është thelbësore të vazhdojmë të punojmë së bashku për të garantuar stabilitetin rajonal dhe për të zmbrapsur ndikimet e jashtme malinje, siç biseduam gjatë takimit tonë në Tiranë.

Besoj se ka ardhur koha që Aleanca të thërrasë një Samit të plotë në Ballkanin Perëndimor, për herë të parë. Pas diskutimit tonë në Tiranë, dëshiroj të ritheksoj synimin e Shqipërisë për të pritur Samitin e NATO-s 2027, menjëherë pas atij që do të mbahet në vitin 2026, të cilin Turqia e ka ofruar bujarisht për të pritur.

Si një vend aleat, Shqipëria ka treguar gjithmonë përkushtimin e saj të palëkundur ndaj unitetit dhe vlerave të Aleancës. Duke ecur përpara për të pritur Samitin e NATO-s, Shqipëria përsërit rolin e saj si fener i vlerave dhe qëllimit të Aleancës në këtë pjesë të Evropës.

Kjo ngjarje do të ishte me rëndësi historike dhe strategjike si për rajonin ashtu edhe për Aleancën. Do të përcillte mesazhin e fortë se rajoni është i një rëndësie strategjike për Aleancën.

Faleminderit përsëri, Sekretar Blinken, për vizitën tuaj në Tiranë dhe për mbështetjen tuaj të vazhdueshme në përpjekjet e Shqipërisë për të promovuar demokracinë dhe stabilitetin në rajon.