“Plani për të futur në thes PD nuk do të realizohet”, Basha komenton tensionet në mbledhjen e Kryesisë: Distancohem nga dhuna

Ish-kreu i PD-së Lulzim Basha ka folur para gazetarëve në lidhje me situatën e Partisë De,mokratike dhe tensioneve që pati në mbledhjen e kryesisë.

“Unë e kam treguar me vepra që marr vemdime në interes të shqiptarëve me aktin e 21 marsin. Unë do të udhëheqem nga interesi publik.

Përgjigja ime për dhunën është se e refuzoj dhe distancohem nga fjalët dhe kërcënimet që janë shfaqur në një moment tensioni. Do të qëndrojmë me të gjitha forcat kundër censurës, dhunës dhe shkeljes. Unë nuk jam i butë, jam i vendosur. Nuk mendoj se dhuna, censura kërcënimet nuk kanë lidhje me demokracionë. Dënoj me forcë dhe refuzoj cdo model të tillë. Ju bëj thirrje demokratëve, se dhe në raste kur ka situate të tilla, diferenca të jetë që të menaxhohen në mënyrë civile. Me rininë do t’i japin zgjidhje kësaj krize. Partia ka institucione ka statut dhe ne do t’i respektojmë. E pamundur është plani i oligarkëve për të futur në thes PD nuk do të realizohet”, tha Basha./albeu.com