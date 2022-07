Përhapte propagandë xhihadiste në internet, arrestohet shqiptari në Itali

Policia italiane ka ekzekutuar urdhrin për masën e sigurisë arrest shtëpie ndaj një shtetasi shqiptar, 49 vjeç, banues në Galatinë, për veprën penale të terrorizmit.

Veprimtaria hetimore, e koordinuar nga Shërbimi për Luftën kundër Ekstremizmit dhe Terrorizmit të Jashtëm të Drejtorisë Qendrore të Policisë së Parandalimit, nisi në vitin 2018 pas një raportimi nga sektori i inteligjencës dhe do të kishte bërë të mundur rindërtimin e rrugës së radikalizimit të ndërmarrë nga të arrestuar, të cilët, me kalimin e viteve, do të kishin zhvilluar një ngjitje të thellë me ideologjitë ekstremiste islame, duke treguar një ndryshim rrënjësor në mënyrën e jetesës.

Veprimtaritë teknike kanë zbuluar, ndër të tjera, sesi shqiptari kishte nxitur një neveri të thellë ndaj ligjeve italiane dhe stilit të jetesës perëndimore dhe se ishte i përkushtuar në shpërndarjen e përmbajtjeve të shumta propagandistike xhihadiste në internet, duke përfshirë fotot me të cilat ata e portretizonin atë, flamurin e ISIS-it, dhe në të njëjtën kohë ai kishte mbajtur marrëdhënie me elementë të rëndësishëm të terrorizmit ndërkombëtar të shfaqur tashmë në hetimet sektoriale të kryera jashtë vendit.

Gjatë operacionit, i cili çoi edhe në ekzekutimin e një mase të ngjashme sigurie ndaj një shtetasi italian 29-vjeçar, pa lidhje me qarqet e radikalizmit islamik, për armëmbajtje pa leje dhe vepra droge, u sekuestrua një material kompjuterik mbi të cilin po zhvillohen hetime të mëtejshme

Elementet hetimore të mbledhura në lidhje me krimet e hipotezuara i lejuan Prokurorisë Publike të bënte kërkesë për masë sigurie ndaj të dyve që gjyqtari hetues e pranoi duke lëshuar masën e sigurisë arrest shtëpie./albeu.com