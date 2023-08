Pastronte paratë e krimit në Greqi, ekstradohet në Holandë 52-vjeçari nga Saranda

Është ekstraduar të martën nga Greqia në Holandë, 52-vjeçari nga Saranda Thanas Bako, ndërsa më 11 gusht do të dalë para Gjykatës së Roterdamit. Bako u arrestua në 31 maj pas një operacioni të policisë greke dhe Europol në lagjen “Glifadha” të Athinës.

Ndaj Bakos ishte lëshuar një urdhër arresti nga autoritetet holandeze për pastrim të parave të ardhur nga trafiku i drogës.

“Një pastrues i njohur parash, që pastronte paratë e pista të kriminelëve më të mëdhenj në botë, është arrestuar më 31 maj në Athinë në Greqi” citoi atëherë deklarata e para disa orëve e Europol. Ndërkohë pas ekstradimit të tij, mediat holandeze shkruajnë: “Ai doli në skenë nga Taskforce Underground Banking (TF-UB) në vitin 2022, pasi një hetim tregoi se organizata e tij kriminale kishte lëvizur rreth 500,000,000 euro.

Korrierët e parave mblidhnin shuma të mëdha parash (të ashtuquajturat ‘zgjedhje’), i numëronin paratë dhe i dorëzonin diku tjetër (të ashtuquajturat ‘shkelma’). Kjo ndodhi në vende publike në Holandë.

Nga komunikimi i koduar përmes shërbimit të mesazheve Sky EÇ, i dyshuari doli si personi që drejtonte këta korrierë. Ai ka komunikuar edhe me persona të ndryshëm për tregtinë e drogës. I dyshuari i lindur në Shqipëri rezulton të jetë me banim në Greqi, ku është arrestuar nga policia greke më 31 maj 2023 me kërkesë të Holandës. Ai dyshohet se drejtonte një organizatë kriminale që pastron paratë nga krimi në shkallë të gjerë”.

Banka e nëndheshme kriminale

Lëvizja (nëntokësore) e parave të krimit është e një rëndësie vendimtare për drejtimin e krimit të organizuar ndërkombëtar që vepron. Banka kriminale e nëndheshme është një formë e krimit të organizuar. Duke vepruar kështu, sasi të mëdha parash lëvizen ose konvertohen në kriptovaluta brenda një rrjeti bankierësh të nëndheshëm dhe ndërmjetësve të monedhës. Këto para vijnë kryesisht nga trafiku i drogës dhe përdoren për investime në asete apo aktivitete kriminale.

Nëpërmjet rrjetit të bankierëve të nëndheshëm, një pagesë mund të bëhet kudo në botë pa pasur nevojë të kalojnë fizikisht paratë e kufirit. Prandaj, një bankier i fshehtë është një lidhje thelbësore në krimin e organizuar.

Majë shtize OM dhe policia

Trajtimi dhe lufta kundër bankave kriminale të nëndheshme është një majë shtize e policisë dhe Prokurorisë Publike. Shërbimi Kombëtar i Hetimit Kriminal dhe Shërbimi Kombëtar i Organizimit të Informacionit, pjesë e Njësisë Kombëtare të Policisë, dhe Prokuroria Kombëtare e Shërbimit të Prokurorisë Publike kanë zhvilluar një qasje sistematike brenda TF-UB për të luftuar rrjetet më subversive që veprojnë ndërkombëtarisht. bankierë të nëndheshëm dhe agjentë monedhash. .

Kush është Thanas Bako?

Thanas Thoma Bako alias Athanasios Sebastian Bako, 52 vjeç nga Saranda, konsiderohet nga Europoli si një nga “peshqit e mëdhenj” të pastrimit të parave që rrjedhin nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Por në qytetin e tij të lindjes ai rezulton si një ndër shumë emigrantët që prej vitesh nuk shihen të vijnë apo duken në mjediset publike edhe pse kontaktet me botën e nëndheshme mund t’i kenë ende aktive. Profili i 52-vjeçarit nuk është i panjohur për policinë lokale. Në fund të viteve ‘90 dhe fillim te viteve 2000 ai është konsideruar si personazh me lidhje të forta në Sarandë me trafikantë ndërkombëtarë droge kryesisht të marijuanës nga Shqipëria në Greqi. Megjithatë skedën penale e ka të pastër në Shqipëri. Në vitin 1998 gjithsesi ai rezulton të jetë ndodhur në Kanada, ku rezulton bashkëaksioner me shtetasin Th. P nga Saranda, në kompaninë e investimeve “Quebec Inc.” e cila aktivitetin e saj e ka deri ne vitin 2012.

Bako më pas ka zhvilluar aktivitetin e tij në Greqi, por mesa duket, pa i shkëputur kurrë lidhjet me botën e krimit. Vitet e fundit Bako rezulton të jetë pronar i 99 % të aksioneve në një kompani Real Estate në Greqi. Në pronësi të kësaj kompanie rezulton apartamenti luksoz i tij në Glifadha ku edhe ku arrestua si dhe disa apartamente të blera në Dafni dhe Ilioupoli.

Përmes kësaj kompanie, ai rezulton se kryente pastrim të parave të karteleve të drogës, kryesisht nga Holanda e Belgjika. Ai rezulton se u jepte udhëzime korrierëve se ku t’i merrnin e çonin paratë dhe duke përfshirë dhe kovertimin në kriptovaluta, kryente pastrimin e tyre dhe transferimin në shtete Off shore dhe kryesisht në Dubai.

Autoritetet holandeze kanë mbërritur deri tek emri i Bakos pas shkatërrimit të disa grupeve kriminale, nga komunikimet e të cilave përmes aplikacioneve të enkriptuara, kanë zbuluar një emër të koduar i cili më pas rezultoi të ishte pikërisht sarandioti 52-vjecar.

Gjatë kontrollit të banesës së tij, policia greke gjeti dhe sekuestroi shuma parash në kartëmonedha me origjinë nga vende të ndryshme, mes të cilave euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, Dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Rand të Afrikës së Jugut si dhe dy ora luksoze. U sekuestruan edhe telefona celularë, përfshirë një celular që përdoret për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM, të cilat janë dërguar në Holandë për ekzaminim laboratorik pas miratimit të dhënë nga autritetet gjyqësore.

Bako në Greqi profil të ulët, në TIMS rezulton pa pasaportë biometrike

52-vjeçari Thanas Bako rezulton të ketë lëvizur për herë të fundit nga Shqipëria në Greqi, të paktën në mënyrë të ligjshme, në vitin 2010 përmes një leje kalimi ndërsa përmes një pasaporte të vjetër, në vitin 2009.

Ai nuk rezluton posedues i një pasaporte biometrike sipas sistemit TIMS, ndërsa dyshimet janë se mund të ketë ardhur më pas në Shqipëri përmes kalimit të paligjshëm nga kufiri gjelbër në zonën e Konispolit. Në Greqi ai mbante një profil të ulët dhe qarkullonte me një motorr “Harley Davidson” edhe pse banesa e tij në Glifadha ishte luksoze. Arrestimi tij nga autoritetet greke është kryer në 31 maj por është bërë publik nga dy komunikata të Europol dhe Policisë greke në 6 qershor. Në Greqi dhe në Shqipëri ai rezulton pa precedentë penalë.