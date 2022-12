“Nuk janë gjëra që bëhen me sustë”, Rama shpjegon pse SPAK nuk arreston Berishën dhe Metën

“Pse SPAK nuk heton dhe merr të pandehur Sali Berishën dhe Ilir Metën?”

Kjo ka qenë një nga pyetjet që iu bë sot nga qytetarët kryeministrit Edi Rama, i cili është shprehur se ai u përket njerëzve që kërkojnë më shumë nga SPAK, por sipas tij nuk mund të hedhë poshtë punën e tyre të bërë deri më tani.

Mes të tjerash Rama theksoi se hetimet nuk janë gjëra që bëhen me një të shtypur të “sustës”, ndërsa shtoi se nuk i përket atij apo qeverisë për tu përgjigjur për mos hetimin ndaj Berishës dhe Metës.

“E kuptoj shumë mirë dhe jam pjesë e të frustruarëve për punët e SPAK por nuk mund të shkohet as tek mohimi i SPAK dhe hedhja e baltës, apo mbi drejtuesit aktual. Nuk janë gjëra që bëhen me sustë. Dhe do isha mirënjohjes që çështjet e këtyre personazheve të mos më vjen mua para sikur kanë të bëjnë me mua. Kryeministri nuk arreston, nuk dënon nuk heton. Se po të ishte kështu unë do të isha i pushkatuar me kohë dhe nuk do të kisha pasur mundësi të pushkatoja.” tha Rama.