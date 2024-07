“Nuk e di se kush është Celine Dion”/ Habit Noizy me deklaratën e tij: Nuk lexoj, mërzitem shpejt…

eperi i njohur shqiptar Noizy, ishte i ftuar në podcastin e Mira Kazhanit “Zë me Mirën”. Në një moment kur reperi dhe Kazhani po diskutonin për artistët e preferuar, u përmend edhe emri i këngëtares Celine Dion.

“A e beson që këngët e tyre mund ti kem dëgjuar por nuk e di se kush është kush” tha Noizy duke lënë drejtuesen e podcastit të habitur. “Muzikën e njoh por fytyrën ska shance.”

Më tej reperi u pyet se ku e gjen frymëzimin për të shkruar tekstet e këngëve të tij.

Mira Kazhani: Ke lexuar libra?

Noizy: Jo nuk e kuptoj pse përherë them që dua ta zhvilloj shqipen me lexim por “I get bored” mërzitem shumë shpejt. Nuk do isha mëzitur kurrë duke lexuar jo poezit, por fjalët e urta.

Në përgjigje të pyetjes Noizy u shpreh se frymëzimin e gjen tek jeta e përditshme.