Njihuni me “Mafien e 4-t” që nuk njeh ligj në Itali, cilat janë lidhjet e forta me atë shqiptare në trafikun e drogës

Mafia Italia e kryesisht ajo siçiliane ka sot organizatat më të famshme kriminale në botë, familje të bashkuara në aleanca historike, te bazuara në dhunë dhe biznes.

Mafia Foggia, e njohur edhe si Mafia e Katërt, vitet e fundit, ka qenë më e suksesshme në rritjen dhe zgjerimin e kufijve të saj, duke u ndarë në katër ndarje kryesore:

Shoqëria Foggia

Mafia Gargano

Bota e krimit Cerignolan Bota e krimit Cerignolan

Mafia Sanseverese

Lëvizjet e para kryesisht jane ne qytetin e Foggia. Nga ana tjetër, Gargano është toka e “montanarëve”, të cilët trafikantët kanë kaluar në trafik droge (të sjella nga Shqipëria apo të rritur në vend). Bota e krimit Cerignolan është e specializuar në vjedhjet e makinave dhe mbi të gjitha në grabitjet e furgonëve të sigurisë. Nga ana tjetër, krimi Sanseverez luan një rol vendimtar në trafikun e drogës falë marrëdhënieve me grupet e tjera në provincë dhe me Camorra, ‘Ndrangheta dhe krimi shqiptar.

“Është padyshim një fenomen kriminal që nuk duhet nënvlerësuar, me përmasa të mëdha brenda të cilit ka pasur shumë heshtje dhe për një kohë të gjatë”- shpjegon Vincenzo Musacchio, kriminolog dhe studiues në Shkollën e Lartë Mbretërore të Studimeve Strategjike për Shërbimet e Krimit të Organizuar. .

Mafia e Katërt bashkon dhunën dhe korrupsionin në një strategji të vetme kriminale.

“Për operatorët ekonomikë ka bomba. Për administratat vendore ka korrupsion. Mafiozët lokalë kontrollojnë votimin, zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe më pas marrin favore. Në këtë situatë tashmë endemike, dimensioni i degradimit të zonës së Foggia është në nivele emergjente.

Mediat lokale flasin për luftëra të pamëshirshme me vdekje, por edhe për armëpushime të gjata, funksionale për planifikimin e hapësirave të ndikimit për çështjet familjare: zhvatje, fajde, pastrim parash, lojëra të fatit dhe drogë.

Në njëmbëdhjetë ditët e para të janarit, tetë bomba shpërthyen në provincën e Foggia. Tre në San Severo, një në Vieste, katër në Foggia. Një parukeri, një shitës makinash, një dyqan lojërash, një parfumeri, një luleshitës, një kompani shpërndarëse kafeje, një restorant dhe shtëpia e të afërmit të një anëtari të dyshuar të krimit të organizuar u goditën. Ndërsa mbrëmjen e së mërkurës është kryer një zjarrvënie ndaj makinës së Generoso Rignanese, këshilltar për buxhetin e Bashkisë Monte Sant’Angelo.

Vendimet e gjyqësorit kanë vërtetuar nëse bëhet fjalë për mafia. 25 dënimet për mafian Foggia, të kryera me kërkesë të prokurorit publik Gianrico Carofiglio, konfirmojnë ekzistencën e një shoqate kriminale të mirëstrukturuar.

“Njëmbëdhjetë bomba në dhjetë ditë janë një sulm i drejtpërdrejtë ndaj shtetit. Mesazhi i nisur është shumë i qartë: këtu jemi ne në krye, asgjë nuk ka ndryshuar dhe asgjë nuk do të ndryshojë. Realisht mafia është e detyruar të reagojë me forcë dhe mizori për t’iu përgjigjur arrestimeve të muajve të fundit. Shoqata e parë kundër raketave po krijohet, antimafia sociale ka filluar të shihet dhe mafia e Foggia nuk mund ta lejojë këtë”, vijon Musacchio.

Shoqëria Foggia kontrollon me dhunë një territor shumë të gjerë: provinca e Foggia është e treta më e madhe pas Sassari dhe Bolzano, ajo është më e madhe se i gjithë rajoni i Liguria. Dhe mban disa rekorde negative: është provinca në vendin e parë në Itali, sipas raporteve vjetore, për sa i përket numrit të zhvatjeve të raportuara (28.1 për 100 mijë banorë) dhe është e dyta në renditje, pas Caltanissetta, për numrin. të vrasjeve me dashje (2.3 për 100 mijë banorë). Është e dyta, pas Crotone, për tentativë vrasjesh (3.9 për 100 mijë banorë) dhe është në vendin e tretë pas Reggio Calabria dhe Vibo Valentia për ankesat për shoqata mafioze (1.5 për 100 mijë banorë).

Komuna e Foggia, gushtin e kaluar, u shpërbë për shkak të shoqatës mafioze. Më parë kishte ndodhur vetëm në një kryeqytet tjetër provincial, Reggio Calabria, në vitin 2012. Kryetari i bashkisë së Ligës, Franco Landella, është nën hetim për korrupsion dhe zhvatje. Administratat e tjera komunale të provincës ishin shpërbërë më parë: Cerignola, Monte Sant’Angelo, Mattinata dhe Manfredonia.

Deri më sot, në Foggia klanet hegjemonike janë klani Moretti-Pellegrino-Lanza, Sinesi-Francavilla dhe klani Trisciuoglio-Tolonese. “Në Gargano kemi familjet Li Bergolis, Alfieri dhe Primosa di Monte Sant’Angelo. Familjet Tarantino dhe Ciavarella të San Nicandro Garganico. Në San Severo kemi një shtrirje Foggia të klanit Moretti-Pellegrino-Lanza dhe klanit La Piccirella-Testa”, tregon Luigi Bonaventura, ish-bos i klanit Vrenna-Bonaventura, bashkëpunëtor i drejtësisë me 14 prokurorë italianë dhe të huaj. Klani Piarulli-Ferraro dhe klani Tommaso-D’Angelo veprojnë në Cerignola. Në Lucera klanet mbizotëruese janë Ritucci-Cenicola, Papa-Ricci, Bayan-Di Corso, Tedesco dhe Barbetti.

Duke ruajtur segmente të dallueshme, ato kanë rrënjë të përbashkëta dhe mbi të gjitha lëvizin në harmoni, duke u përpjekur të mos shkelin në këmbë dhe duke ndarë territoret e tyre përkatëse në përputhje me njëri-tjetrin. “Këto grupe zgjerohen, duke depërtuar edhe në territore ende të shëndetshme si Molise, Abruzzo, Marche. Ata gjithashtu kanë kontakte shumë të ngushta me mafien shqiptare dhe nigeriane”. Por jo vetëm: “Kanë marrëdhënie shumë të forta me ‘Ndrangheta’. Për të dhënë një ide: prej vitesh zona e Salentos është quajtur nga shumë klane “Dy Kalabria” për shkak të pranisë imponuese të rretheve ‘ndraghetisti’, përfshirë ‘ndrina Alvaro dhe Bellocco’”, tregon Bonaventura.

Por si lindi kjo organizatë kriminale? Dhe si është strukturuar?

“Kjo mafia bazohet në dhunë. Është një nga karakteristikat e tyre, e cila bie ndesh me trendin me modus operandi të mafias tradicionale, të cilat preferojnë gjithnjë e më shumë korrupsionin dhe infiltrimin në politikë”-shpjegon Antonio Laronga, zëvendësprokuror i Foggia.

Mafia e Katërt lindi në fund të viteve 70. Këto ishin vitet në të cilat Cosa Nostra, menjëherë pas luftës së parë mafioze, u përpoq të ripërcaktojë asetet e saj dhe themeloi komisionet e para ndërkrahinore, që synonin garantimin e paqes së brendshme. Në Kalabri ‘Ndrangheta fillon të rritet, të evoluojë, të braktisë mjedisin rural dhe të zgjerojë horizontet e saj. Dhe, mbi të gjitha, ishte në vitet ’70 që Raffaele Cutolo i dha jetë Kamorrës së Organizuar të Re.

Kjo e fundit do të jetë thelbësore për lindjen e Kompanisë. Në një hotel në Foggia në vitin 1979, Raffaele Cutolo takohet me bandat kryesore të kriminelëve në rajon. Ajo ka një qëllim të vetëm: të kolonizojë Pulian për të eksportuar projektin e saj të Kamorrës së Organizuar të Re, duke zgjeruar kështu domenin e saj. Kështu lindi krimi i organizuar pulian.

“Kur kodi i brendshëm i klaneve ende ndalonte të kishte anëtarë jokalabrezë, familja ime ishte ndër të parat që vendosi një lidhje me Taranton dhe krijoi një degë kriminale”, vazhdon Bonaventura. Për çfarë qëllimesh? Pulia është një pikë strategjike për Kamorrën dhe Ndranghetën, të cilët, duke gjetur fushë të hapur, nuhatën mundësinë për të bërë biznes të pasur, fillimisht me trafikun e drogës dhe më pas me trafikun e armëve, shton bashkëpunëtori i drejtësisë.

Burimi kryesor i tyre i të ardhurave mbetet në fakt trafikimi dhe trafikimi i drogës. “Brigjet puliane janë një pikë orientuese për zbarkimin në Itali të dhjetëra tonëve drogë të destinuara për tregun kombëtar por edhe atë europian dhe ndërkombëtar”- thotë Musacchio.

Megjithatë, në pesëdhjetë vitet e fundit, historia kriminale e Pulias është shënuar nga dhuna e “marrëveshjeve”. Më i famshmi është vendosur në Sannicandro Garganico, ku që nga viti 1981, ka pasur dhjetëra vdekje midis familjeve Tarantino dhe Ciavarella. Më pas skena u zhvendos në Monte Sant’Angelo, toka e Libergolis, protagonistë të një lufte po aq të pamëshirshme me Romito di Manfredonia, e cila në gusht 2017 do të kulmojë me masakrën e San Marco në Lamis, në të cilën edhe vëllezërit Luigi dhe Aurelio Luciani, dy fermerë që u gjendën në vendin e gabuar në kohën e gabuar.

“Përdorimi sistematik i dhunës dhe familjarizmit: këto janë shtyllat e mafies së katërt. Ata kanë egërsinë e “Cosa Nostra”, lidhjen e “Ndrangheta”, organizimin në grupe autonome dhe prirjen për biznesin e Camorrës. Kësaj i shtohet edhe një heshtje e popullatës që është e vështirë të gërvishtet”, thotë Laronga. Për më tepër, mafiozët e Foggia nuk njohin të penduar. edhe pse vitet e fundit ka pasur, por janë “peshq të vegjël, nuk ka ndonjë derdhje që mund të rrëzojë regjimin e vendosur kriminal”, komenton Laronga.

Ndërkohë, prokurori kombëtar antimafia, Federico Cafiero de Raho e ka cilësuar situatën kriminale të Foggia-s si një “emergjencë kombëtare”, ndërsa ministrja e Brendshme Luciana Lamorgese pohon se “duhet të bëjmë të ndihet prania e fortë e shtetit”. Por realiteti është tjetër. “Për një kohë të gjatë në nivel institucional ka pasur një nënvlerësim të këtij fenomeni. Gjithashtu falë reformës së gjeografisë gjyqësore të viteve 2012-2013, e cila rezultoi në mbylljen e një gjykate dhe një zyre prokurorie publike dhe gjashtë seksione të shkëputura gjyqësore në zonën e Foggia. Një dezertim që i la fushë të hapur kësaj mafie”, përfundon Laronga. /BW/