Nesër nisin aplikimet për Lotarinë Amerikane, ja deri kur është afati

Nesër, me datë 5 tetor do të hapet aplikimi për Lotarinë Amerikane. Afati për të aplikuar do të jetë deri më datë 8 nëntor.

Njoftimi:

Programi DV-2024: Periudha e regjistrimit në internet për Programin DV-2024 fillon të mërkurën, 5 tetor 2022, në orën 12:00 të mesditës, Koha Lindore Ditore (EDT) (GMT-4) dhe përfundon të martën, më 8 nëntor 2022. , në orën 12:00 të mesditës, me orën standarde lindore (EST) (GMT-5). Dorëzimi i më shumë se një hyrje për një person do të skualifikojë të gjitha hyrjet për atë person.

Udhëzimet e programit DV-2024

Versioni anglisht i Udhëzimeve të Programit DV-2024 në formatin PDF është i vetmi version zyrtar. Përkthime jozyrtare në gjuhë të tjera do t’i shtohen kësaj faqeje interneti kur ato bëhen të disponueshme thuhet ne faqen zyrtare te Lotarisë amerikane.