Ndërprerja e marrëdhënieve me Iranin, reagon Lulzim Basha

Ndërsa qeveria shqiptare vendosi të ndërpresë marrëdhëniet me Iranin, vendin e dyshuar se kreu sulmin kibernetik ndaj e-albania dhe platformave të tjera online të qeverisë, ka reaguar ish-kreu I PD-së Lulzim Basha.

Basha përmes një postimi në Twitter shprehet se ky sulm tregoi edhe njëherë rëndësinë jetike të NATO-s për sigurinë tonë.

Iran’s cyberattack against Albania shows again the vital importance of NATO alliance for our security.We are grateful for the indispensable support of the US and stand together with our NATO allies to hold Iran accountable to prevent threats and actions against our joint security

— Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) September 7, 2022