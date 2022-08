Meta “paralajmëroi” qeveri teknike në shtator, ja çfarë thotë Berisha

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë konferencës me mediat është pyetur nga gazetarët në lidhje me paralajmërimin e Metës për qeveri teknike në shtator.

Berisha është shprehur se ata nuk e kanë disktuar këtë, por kjo po ashtu është edhe një tezë e PD-së.

Sali Berisha: Nuk kemi diskutuar por teza jonë është kjo: Që Edi Rama duhet të largohet një ditë e më parë, pas largimit të kësaj qeverie, natyrisht detyra më themelore është pregatitja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

A do ngarkohet një qeveri teknike apo si do quhet ajo, apo “ad hoc” për të përgatitur zgjedhjet është dicka që do vendosin forcat politike por largimi i Ramës është absolut./albeu.com