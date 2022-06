“Më në fund jemi lehtësuar”, Rama për Begajn: Një njeri normal në krye të shtetit

Ashtu siç ishte njoftuar më parë, Kryeministri Edi Rama ka mbledhur paraditen e sotme Gripin Parlamentar të PS për të mbledhur 20 firmat e nevojshme për kandidaturën e Bajram Begajt.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri u shpreh se Begaj përmbush kriteret si një njeri normal në krye të shtetit, pas gjithë atyre që kanë ndodhur në vitet e fundit.

“Një proces që për natyrën e vet është jo i lehtë, për shkak se sic e kemi diskutuar bëhet fjalë për të identifikuar një figurë që do të përmbushë kërkesa shumë specifike, por për të garantuar edhe respektin dhe moscënimin e të gjithë kandidatëve potencialë në një proces diskutimi q kthehet në thashethemnajë. Kështu procesi që ne zhvilluam këtu në grup na dha të drejtë në fund.

Marrja e propozimeve nga gjithë anëtarësia e grupit me zarfe që u vunë në dispozicion të kryesisë për një diskutim konkret. Na mundësuan që të arrijmë në një konkluzion që përmbush nevojën për një njeri normal. Për një figurë me profil sa të lartë, aq edhe të paangazhuar në gjithë përplasjet apo rrugët që kryqëzohen në arenën politike. Kjo na bën të ndihemi sot të lehtësuar nga barra e përzgjedhjes si forca dominuese që ka përgjegjësinë. Dhe po ashtu na bën të ndihemi mirë me shqiptarë përtej hapësirave të kufizuara”, tha Rama

