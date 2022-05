“Me këto mbajmë familjet”, reshjet e breshërit dëmtojnë prodhimet në Maliq

Moti i keq që përfshiu vendin ditën e sotme u ka shkatruar fermerëve dëme të shumta. Të pyetur nga Report Tv, banorët e fshatit Pojan në bashkinë Maliq kanë deklaruar se një pjesë e mirë e prodhimeve të tyre bujqësore janë dëmtuar. Banoret e zonës kërkojnë që shteti te ktheje sytë nga fermerët e ti ndihmoje pasi kultivimi e shitja e prodhimeve bujqësore është për ta i vetmi burim jetese

“Kam 18 dynym fasule, asgjë nuk ka mbetur, tërë prodhimi ka ikur, shteti këtu nuk vë dorë për asgjë, erdhën ata të bashkisë dy pyetje dhe ikën. Po nuk vuri dorë shteti ne jemi të mbaruar, jo vetëm unë por e gjithë zona”, tha një banor.

“Na ka prishur me fasule, me grurë, aq e vështirë është moj bijë sa s’di ç’të them se ne me këtë rrojmë. Të na ndihmoje shteti se me këtë rrojmë se nuk kemi as pensione, as ndihmë”, tha banorja.

“Breshëri ka bërë dëme në të gjitha kulturat por sidomos fasulja, domatja dhe speci ndërsa në grurë dhe në misër ka bërë pak më pak. Ky është një problem jetik se ne me këtë mbajmë familjen, të ketë dëmshpërblim”, tha një banor tjetër.

“Speci e ka thyer, domaten e ka thyer. Dhe para 5 vitesh e njëjta gjë ka qenë, mjerë ne, do ngrohemi në diell se s’kemi ca bëjmë, të marrim sa të marrim se leku është hedhur. 1 milion lekë dëme vetëm specat”, tha banori.