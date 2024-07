Lushnjë/ Merrte automjete me qira pa pagesë dhe nuk i kthente pas, arrestohet 43-vjeçari i shpallur në kërkim

Një 43-vjeçar, i shpallur në kërkim kombëtar për veprën penale “Mashtrimi” është arrestuar paraditen e kësaj të diele në Lushnjë.

Gjykata e Fierit ka caktuar masë sigurie “Arrest me burg”, për këtë shtetas, për veprën penale “Mashtrimi”, pasi në periudhën kohore shkurt-mars 2024, nëpërmjet mashtrimit ky shtetas ka marrë automjete me qira, duke mos kryer pagesën, e më pas nuk i ka kthyer më. Njërin nga automjetet e marra me qira nëpërmjet mashtrimit, ia ka shitur një shtetasi në fshatin Frakull e Madhe, Fier.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.