Kur ndryshon ora, si lëvizin akrepat dhe me sa minuta zgjatet dita

Ediela e fundit e muajit mars, i zhvendos akrepat e orës 60 minuta përpara, duke na marrë kështu një orë nga gjumi dimëror. Këto ndryshime reflektohen edhe në mirëqenien tonë duke na sjellë nervozizëm, lodhje dhe shpërqendrim, efektet e të cilave i ndiejmë gjatë ditëve në vazhdim derisa ora jonë biologjike të sinkronizohet me orën verore. Ndaj, mos u habisni nëse për të paktën një javë nga dita e ndryshimit të orës, humori juaj nuk do të jetë më ai i pari.

Kur vjen pranvera? Çfarë nënkuptohet me ekuinoksin pranveror? Pse nuk është më 21 marsi si dikur, por 20 apo edhe 19 mars? Kush e di pse, pavarësisht mungesës së informacionit, çdo vit ne bëjmë një konfuzion të vogël. Pyetjet janë pothuajse gjithmonë të njëjta, ashtu si edhe përgjigjet. Le të përpiqemi, pra, të bëjmë një rishikim të shpejtë me rastin e ekuinoksit pranveror 2022, që bie zyrtarisht më 20 mars në orën 15.33.

Gjithashtu, ndërkohë që jemi këtu, le të bëjmë një shënim edhe se kur ndërrohet ora.

Kur fillon pranvera 2022?

Si çdo vit, pranvera klimatologjike fillon më 1 mars; me ekuinoksin, nga ana tjetër, fillon pranvera astronomike (ajo, për të qenë të qartë, e kalendarit). Në hemisferën veriore, këtë vit pranvera fillon zyrtarisht të dielën më 20 mars, saktësisht në orën 15:33 me orën tonë (për shembull, për zonën kohore, në Spanjë, do të jetë në orën 16:33). Pranvera 2022 do të zgjasë 92 ditë, deri më 21 qershor, kur fillon vera astronomike.

Pse ndryshon data e ekuinoksit?

Ekuinoksi pranveror (nga latinishtja Aequi noctium, natë e barabartë) shënon fillimin e sezonit të ri pasi në orën 15:33 të datës 20 mars 2022, dy polet e Tokës do të jenë në të njëjtën distancë nga Dielli. Në këtë ditë, vetëm gjysma e Tokës do të ndriçohet dhe kudo në planetin tonë, me përjashtim të rajoneve polare, nata do të zgjasë (pothuajse) aq sa dita: 12 orë. Fillimi i pranverës ndryshon nga viti në vit me tre data të ndryshme – 19, 20 dhe 21 mars për shkak të mënyrës sesi kohëzgjatja e orbitës së Tokës rreth Diellit përshtatet në sekuencën e vitit të brishtë. Pra, ka pak vite që ekuinoksi pranveror nuk bie më më 21 mars dhe në të ardhmen do të ndodhë edhe më 19 mars.

Sa do zgjasin ditët?

Me ardhjen e pranverës, ditët do të zgjaten me rreth 3 minuta çdo 24 orë: çdo ditë agimi është një minutë e gjysmë më herët dhe perëndimi i diellit një minutë e gjysmë më vonë se dita e mëparshme.

Kur ndryshon ora?

Me fillimin e pranverës ka gjithmonë ndryshim të orës kur hyn në orën verore – e cila nuk do të shfuqizohet as këtë vit. Të dielën më 27 mars do të lëvizim orët me një orë: nga ora 2:00 në 3:00. Prandaj do të flemë më pak, por së shpejti do të mësohemi dhe do të kemi – pothuajse të gjithë – përfitime të ndryshme nga pikëpamja psikofizike. Për të mos folur për kursimet e energjisë, këtë vit më e rëndësishme se kurrë.

Kur fillojnë stinët?

Rregulli që vlen për të gjitha stinët është, për lehtësinë e meteorologëve, që stinët fillojnë në ditën e parë të muajit në të cilin fillon sezoni astronomik: 1 qershor, pra, fillon vera e cila përfundon më 31 gusht, 1 tetor fillon vjeshta, 1 dhjetor, dimri.

Datat e stinëve astronomike, nga ana tjetër, mund të ndryshojnë. Duke përfunduar me vitin 2022: solstici veror do të jetë e marta 21 qershor, ekuinoksi i vjeshtës të premten më 23 shtator, solstici dimëror do të jetë e mërkurë 21 dhjetor.