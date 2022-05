Komentet pë Bora Zemanin, nuk ndalet Ngjela: E ka të mirë dhe nivelin aktorial

Avokati i njohur Spartak Ngjela shpesh është në qendër të vëmendjes së mediave për shkak të komenteve të tij.

Një koment i tij për moderatoren Bora Zemanin bëri gjiron në rrjet, por Ngjela nuk e ka le me kaq, pasi komente të tjera pasuan.

Së fundmi në një intervistë për Neës24, Ngjela ka sqaruar deklaratën e tij për moderatoren.

“Po të ishte ndjerë keq Bora Zemani, do më vinte dhe mua në vështirësi, por ajo tha ishte shumë koment i bukur. Ishte një kompliment normal dhe nuk ishte gënjeshtër, ajo ka pushtuar gjithë mediat me nivelin e saj aktorial, me bukurinë dhe elegancën e saj.

Moderatorja: Pse thoni nivelin aktorial?

Spartak Ngjela: E ka të mirë dhe nivelin aktorial, aktore është,” është shprehur Ngjela.