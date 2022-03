Kikia: Ju thafshin duart kush politikan fut duart në arsim

“Cilësia e Arsimit në Gjyq” ka qenë tema e emisionit “Bardh a Zi” në Abc të mërkurën në mbrëmje.

Analisti Mentor Kikia u ndal tek problematika në arsim, duke theksuar se duhet investua më shumë tek fëmijët por dhe tek mësimdhënia.

Ai përdori gjatë fjalës së tij një shprehje që u bë virale në rrjet të një kandidati për deputet në Shqipëri, i cili mallkonte ata që nuk e votonin, çka shkaktoi të qeshura në studio.

Kikia tha se politika duhet të mbajë duart larg nga arsimi, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ecet përpara.

“Unë do ta mbyll me një mallkim (të qeshura në studio). E keni parasysh atë që tha që ju thafshin duart kush nuk më voton, edhe unë them që ju thafshin duart kush fut duart në arsim nga politika. Sepse kemi nevojë për të çuar përpara ca gjëra pakëz të mira që janë nisur, stimulimi për të prodhuar mësues të mirë , sepse ky mësuesi i mirë do ta japë impaktin si puna e pemës, sepse ulliri mbillet sot dhe vilet pas 15 vjetësh”, u shpreh Kikia.