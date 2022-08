“Kam mbetur pa rroba”, Alketa Vejsiut i ndodh e papritura gjatë udhëtimit, kërkon ndihmë në rrjetet sociale (FOTO LAJM)

Moderatores shumë të dashur nga publiku, Alketa Vejsiut i ka ndodhur një e papritur. Ajo ka humbur valixhen transit 5 ditë më parë në Vjenë.

Alketa ka postuar një foto në rrjetet sociale, duke treguar se ka mbetur pa rroba, vetëm me çantë dore dhe ndihet një njeri i gëzuar.

Madje, moderatorja ka kërkuar të ndajnë nga fansat e saj përvojat e ngjashme që mund të kenë kaluar, nëse i ka ndodhur edhe atyre e njëjta gjë.

“Kam 5 dite qe me ka humbur valixhja transit ne Vjene! Pa rroba, vetem me cante dore, ne kete udhetim do shikoni megjithate nje njeri te gezuar. Nese keni pervoja te ngjashme me thoni ju ka ardhur valixhja? Pas sa ditesh? Ku jua derguan?

Life is Fun”, ka shkruar Vejsiu krahas fotos, ku shfaqet në Vjenë.