Java nis me diell, por meteorolgoia zbulon në cilën ditë vjen ndryshimi i motit: Rikthehen sërish shirat

Kjo javë do të jetë në ndikimin e kushteve të qendrueshme atmosferike, duke bërë që moti të jetë i kthjellët, veçanërisht paradite.

Parashikohet që vranësira të lehta dhe kalimtare të ketë në të gjithë vendin, por nuk do të jenë problematike.

Kjo situatë atmosferike do të na shoqërojë deri ditën e premte. E premtja dhe fundjava do të sjellin shpeshtim të vranësirave, duke sjellë reshje shiu pothuajse në të gjithë vendin.

Meteorologia Lajda Porja nga MeteoAlb thotë se reshjet e shiut në fundjavë do të jenë në sasi të pakta.

Për sa i përket vlerave termike,mëngjeset do të jenë të freksët. Në zonat malore temperaturat minimale do të shënojnë 5 apo 6 gradë, ndërsa vlerat maksimale do të jenë deri në 18 gradë celcius.

Për sa i përket ultësirës perëndimore, temperaturat minimalet do të jenë 11 gradë dhe maksimalet jo më shumë se 23 gradë celcius, vlera tipike këto të nëntorit.