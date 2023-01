“Jam mik i mirë i Soros dhe Erdogan”, Rama për mediat malazeze: Dialogu Serbi-Kosovë po bën përparim

“Milo Gjukanoviç është miku im dhe do të jetë gjithmonë mik, e kam përkrahur në një moment të vështirë sepse ai përkrahte bashkëpunimin multietnik… Por kjo nuk më pengon dhe nuk mund të më pengojë të them bazuar në fakte se Dritan Abazoviç është një fenomen. Ai është një fenomen i pabesueshëm në rajon, në politikë. Për mendimin tim, është i vetmi, në mos gaboj, që arriti të krijojë një lëvizje që ka në qendër qytetarët, e cila në vetvete është multietnike, e hapur për të gjithë”, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, një intervistë me A plus TV.

Kreu i qeverisë tha se po jetojmë në kohë të vështira që mund të jenë edhe më të vështira, por se pavarësisht kësaj është optimist “sepse ka disa lajme të rëndësishme nga viti i kaluar që lidhen me pozicionin politik të Ballkanit Perëndimor në Evropë dhe në botë”.

“Nuk do të jetë kurrë e lehtë dhe nuk pres që të bëhet më e lehtë. Mendoj se të gjithë duhet të përgatitemi që të bëhet më e vështirë, sepse gjërat po ndërlikohen në çdo front… Duhet të punojmë me zell, të përpiqemi të punojmë edhe më shumë, të mos humbasim besimin, të vazhdojmë dhe të mos harrojmë kurrë nga vijmë. Ballkani Perëndimor, nuk ka qenë kurrë në një pozicion më të mirë”, tha Rama.

I pyetur se çfarë do të thotë për rajonin që Mali i Zi ka për herë të parë një kryeministër që është shqiptar kombëtar, Rama tha: “Jo vetëm që është shqiptari i parë që është kryeministër i Malit të Zi, por është edhe kryeministri i parë që vërtet nuk heziton të thotë se është shqiptar apo është ky apo ai. Mënyra se si i trajton disa çështje të pazgjidhura është e guximshme, por mbi të gjitha e admirueshme, sepse nuk ka hendek mes asaj që thotë dhe asaj që bën, gjë që nuk është shumë e zakonshme në politikë dhe në jetë”.

Rama foli edhe për problemin e Kosovës, marrëveshjen e propozuar franko-gjermane mes Beogradit dhe Prishtinës, marrëdhëniet e tij me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

“E ndoqa deklaratën e fundit të presidentit Vuçiç nga Davos dhe mendoj se ishte mjaft e respektueshme duke pasur parasysh mënyrën se si ai shprehu nevojën për të ecur përpara. Sigurisht, në mënyrën e tij karakteristike shumë të veçantë të komunikimit, por shprehu respekt”, komentoi Rama.

Për faktin se ai ka marrëdhënie të mira me Abazoviçin dhe Gjukanoviçin, si dhe me Vuçiçin dhe Kurtin, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara mes këtyre liderëve në rajon, Rama tha: Dëgjo, Milo po sulmon Dritanin dhe Dritani, nuk e di nëse ai po sulmon Milon apo jo, por supozoj se eshte keshtu edhe pse Dritani eshte shume me i fiksuar pas korrupsionit dhe krimit te organizuar si nje fenomen qe duhet zhdukur nga shoqeria malazeze. Ka edhe shumë sulme mes Presidentit të Serbisë dhe Kryeministrit të Kosovës, të cilat ndonjëherë janë edhe më të rënda. Dhe njerëzit më pyesin, si është e mundur që je, e di, por imagjinoni sikur të gjithë të dukeshin bardh e zi dhe nëse të gjithë mbanin pozicionet e tyre dhe nëse askush nuk fliste me askënd. Gjërat nuk mund të ishin më mirë. Pra, është gjithmonë më mirë të bisedoni me njerëzit, të përpiqeni të kuptoni arsyet, të paraqisni argumentet tuaja. Presidenti Vuçiq dhe unë kemi gjithmonë qëndrime shumë të forta, pikëpamje krejtësisht të ndryshme për çështjen e Kosovës, të cilën ai e quan Kosovë dhe Metohi. Për mua është shteti i lirë, demokratik, sovran i Kosovës. Por nëse situata është e tillë për momentin, mendoj se ndërkohë gjërat, e dini, po përparojnë, gjërat po ndryshojnë. Gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Ngadalë, por ata po lëvizin. Dikur nuk kishim komunikim dhe ishte e pamundur të imagjinohej që serbët dhe shqiptarët të ishin në të njëjtën tryezë. Kështu që do të marrë kohë, por kjo është në rregull”.

Rama më pas përmendi një shembull tjetër që e bën atë një politikan të veçantë jo vetëm në rajon.

“Unë, për shembull, jam një mik shumë i mirë i George Soros dhe Rexhep Tajip Erdogan, e dini, dhe ky është një nivel konflikti edhe më i lartë, le të themi një duel në shkallë botërore”, tha kryeministri i Shqipërisë.

Rama foli edhe për projektin Open Balkans, tema ekonomike që lidhen me bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Malit të Zi si dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor… Biseda u mbyll me një temë krejtësisht apolitike, në të cilën kryeministri shqiptar komentoi Malin e Zi nga këndvështrimi i profesionit të tij kryesor, një artist.

“Mali i Zi është i vogël, por është vend i artistëve të mëdhenj. Njëri prej tyre ka qenë miku im shumë i dashur nga Tuzi, Leo Gjokaj, ka ndërruar jetë, por kam kujtime të mrekullueshme për të, dhe falë tij e njoh skenën e artit malazez dhe historia e saj më mirë arti që është i pabesueshëm, vërtet i pabesueshëm”, përfundoi Rama./Albeu.com/