“Jam i lidhur me disa femra”, Stresi i befason të gjithë me deklaratën e tij (VIDEO)

Reperi Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi, i ka bërë lëmsh të gjithë teksa postoi një video të një vajze misterioze në Insta Story.

“Mos u keqkuptoni e kaluara ka vdekur dhe të kesh sukses, mos kalo në të kaluarën po jeto të tashmen”, shkruante Stresi në atë postim.

Por në shkrimin e tij ra në sy dhe diçka tjetër që dukej si një mesazh për ishin e tij- “Do thoni ju kujtimet mbesin. Hahahahah po mbesin një *** i madh”.

Kjo ka shkatuar reagimin e Keisit, ish partneres së tij e cila nuk është aspak e kënaqur nga kjo lloj vëmendje.

Por Stresi nuk e ka lënë me kaq situatën. Ai gjithashtu ka postuar një video tjetër duke dhënë sqarimin e tij për spekulimet që kanë qarkulluar në lidhje me jetën e tij private. Ai ka thënë se nuk ndodhet për momentin në një lidhje as me vajzën në fjalë që kemi parë në video. Madje ai shton se është i lidhur me shumë femra dhe është koha ti heqim aludimet dhe cdo kush duhet t’a jetojë jetën personale si do vetë.

Stresi nuk është mjaftuar me kaq pasi i është drejtuar me ironi dhe ish-ave duke ju bërë “të fala”.

Nuk është e qartë se kujt po i drejtohet Stresi me këtë video por dimë që na bëri akoma më lëmsh.