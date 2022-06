Iu dogj shtëpia, gruaja tregon tmerrin: Gati na ra çatia mbi kokë, fëmijët janë të tronditur

Ditën e djeshme një ndërtesë në zonën e Institutit në Kamëz u përfshi nga flakët masive për shkak të një bombule gazi.

Rajmonda Dika është kryefamiljare, banesë e së cilës është shkrumbuar totalisht nga flakët.

Ajo rrëfen për emisionin “Me zemër të hapur” në ‘News24’ të moderatores Evis Ahmeti se në momentin kur ndodhi ngjarja ishte në banesë ishte bashkë me dy vajza te mitura, ndërsa tregon se përjetuan tmerrin.

“Ça të shoh, s’më besohet dhe më vjen turp se pse u bë. Ata kanë thënë; shyqyr që keni shpëtuar. Aty skam folur, s’di gjë se sa dëme janë shkaktuar te shtëpia e fqinjës. E kanë marrë dje burrin në polici dhe dha një deklaratë dhe nuk dimë se ça ka ndodhur. Kunati im me probleme mendore nuk ishte në ato momente në banesë. Vajza ime me probleme të shëndetit mendor u bë shumë keq. Kam fjetur te vajza ime, e kam të martuar. Do ta pranoj dhe këtë ngjarje që më dha. Banesa nuk ishte e jona, na e ka dhënë një person në ruajtje. Ajo tha; shyqyr që shpëtuat. Ai person jeton në Itali. Çatia gati na ra mbi kokë”, tha gruaja.