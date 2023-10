Ironizon Rama: Bjerini tastierës dhe shani Ramoviçin më shumë se Vuçiçin, bëni luftë civile në Facebook pastaj thoni ju vodhëm votat

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar opozitën dhe lidhjet që i bëjnë me presidentin serb, Aleksandër Vuçiç. Rama thotë se kjo “arenë lufte” e përdorjes së personalitetit politik me fyerje dhe jo me argumente i ka shndërruar deklaratat politike në luftë civile dixhitale. Rama më pas përmendi fitoren në Kukës nga ku ironizoi edhe arsyen e përdorur nga opozita për humbje ndërsa garantoi se PS do jetë fituese edhe në 2025.

Rama: Kush nuk ka mizë nën kësulë, dhe kush nuk ka gurë për të hedhur pa e fshehur dorën bën luftën civile kur është për të bërë luftën, dhe bën paqen atëherë kur duhet të bëjnë paqen. Ata që harrojnë se pa Ramushat e të tjerët s’do kishin lirinë e fjalës, ku sot shahen shqiptarë me shqiptarë që ka degraduar si luftë civile që e merr fryëzimin këtu.

Tjetri sulmohet për t’i rrëzuar personalitetin dhe jo argumentin. Rroftë sebepi i Serbisë se tradhtarët s’janë dosido, Edvin Ramoviçi, bjerini tastjerës për të luftuar me Ramoviçin, më shumë madje sesa me Vuçiçin. Këtu në Tiranë kështu fitohen me imagjinatën e së shkuarës ata që mendojnë se do jenë në të ardhmen. Siç ndodhi në Kukës, se natyrisht vota u vodh nga dora e Vuçiçit. Por megjithatë fitorja ishte më e fortë dhe do jetë edhe më e fortë në zgjedhjet e ardhshme, do ta shikoni.

