I nxehti “harron” të largohet nga Shqipëria, sa do të shënojnë temperaturat ditën e enjte

Për ditën e enjte vendi ynë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira kalimatre. Në orët e mesditës vranësirat përgjatë relieveve malore do të pasohen nga reshje shiu me intensitet të uëlt.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 8m/sek. Valëzimi në dete pritet të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 16 deri 34°C

në zonat e ulëta 16 deri 35°C

në zonat bregdetare 19 deri 33°C