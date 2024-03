Pëllumb Çela,39-vjeçari i cili ka një vit që ka dalë nga burgu pasi në vitin 2001, kur ishte vetëm 26-vjeç u dënua me 25 vjet heqje lirie për akuzën e vjedhjes me armë me pasojë vdekjen e 2 ushtarakëve, është arrestuar në Memaliaj pasi akuzohet për dhunë në familje.

Ushtarakët, kushërinj, u vranë në një pritë të ngritur ndaj tyre në mesnatën e 7 marsit të vitit 2000. Ata udhëtonin me gjithë familjet e tyre drejt Tiranës për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të një të afërmes së tyre.