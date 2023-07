Hyri në det për të shpëtuar njërin nga djemtë e mitur, u mbytën të 3, si ndodhi tragjedia në plazhin e Kavajës

Babai me dy djemtë e tij të mitur u mbytën sot në plazhin e Kavajës.

Elvis Halilaj rreth 55 vjeç, me dy djemtë e mitur rreth 13 dhe 15 vjeç u mbytën teksa ishin në det.

Burime bëjnë me dije se babai hyri në det për të shpëtuar një nga dy fëmijët e tij që po rrezikonte të mbytej, për fat të keq u mbytën të tre.

Policia bën me dije se viktima janë nga Kosova. Gazetari Igli Çelmeta raporton se sipas komunikimit me dëshmitarët okularë, ambulanca ka mbërritur ne vendngjarje rreth një orë e gjysmë me vonesë.

Sakaq mësohet se nuk ka pasur roje bregdetare që të ndalonin pushuesit të hynin në det./albeu.com/