“Gjykata e Lartë po prish dosjet për përsonat e vdekur”, denoncon avokati i njohur

Avokati Saimir Vishaj nëpërmjet një postimi në “facebook” ka denoncuar se Gjykata e Larta që nga viti 2016 e në vazhdim po prish vendimet për personet e vdekur ose që kanë kryer krime dhe kanë mbaruar vuajtjen e dënimit.

“Siranat e alarmit për Gjykatën e Lartë po bien. Avokat zgjohuni…!” shkruan Visha.

Postimi i plotë:

(Prangat)Nuk janë per cdo njeri…Cfar po ndodh ne Gjykaten e Larte me dosjet e 2016 e vazhdim me kolegjin penal..

Po prishen vendime ne dhome keshillimi pa palet as prokuror dhe as avokat apo njoftim per te denuarit… jemi kthyer 20 vite mbrapa me gjykaten e larte kur gjykonin me 3 gjyqtare..

Po prishin vendime per masa aresti per njerez te vdekur..

Kane alergji per nenin 59 te KP… po nuk thone gje per ata qe kan kryer 3 vjet sherbim prove si denim alternativ apo LPK

Po prishin vendime per te denuar qe kane mbaruar vuajtjen e denimit..

Sirenat e alarmit per gjykaten e larte po bien!!!

Avokat zgjohuni…