“Gafa e vitit”/ Gazetarja ngatërron Kryetarin e Komunës me Blendi Fevziun, videoja bëhet virale (VIDEO)

Gjatë një eventi në Kosovë, ku ishin të pranishëm shumë fytyra publike, mes tyre ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini.

Por gjatë një transmetimi live, gazetarja e televizionit e prezantoi Gjinin si Blendi Fevziu.

Madje ajo e ftoi para kamerës “Blendi Fevziun” dhe të gjithë u habitën kur u shfaq Ardian Gjini.

Dy gazetarët nuk ia kishin idenë për ngatërresën, derisa ishte vet kryetari i Gjakovës që iu tha se ai në fakt ishte Ardian Gjini e jo Blendi Fevziu.

“Të ngjashëm jemi veç tek koka, sepse nuk kemi flokë”, ishte batuta e kryetarit.

Ka qenë vetë Blendi Fevziu që ka shpërndarë momentin epik në profilin e tij në rrjetet sociale duke e marrë me sportivitet:

“Meqenese po ma nisin shume kete video. Eshte fun po fare normale. E para me Ardian Gjinin edhe une e kisha ngaterru veten. E Ardiani me mua me siguri. E dyta kjo na ka ndodh sa here te gjitheve ne ttansmetim live. Po dy gazetaret u treguan shume fun. Bravo.”, shkruan Fevziu.