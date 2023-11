“Futi familjen në kredi e fajde!”, motrat binjake sherr në ekran: Gjej ish-burrin dhe kthe lekët

Laureta dhe Mirushja janë dy motra binjake që përballen në seancën e ndërmjetësimit të “Shihemi në Gjyq”. Laureta e ka thirrur në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan motrën e saj për t’i kërkuar kthimin e një borxhi që ish-bashkëshorti i saj i ka marrë familjes.

Mirushja thotë se ish-bashkëshortin, i cili është shqiptar i Kosovës ia ka prezantuar vjehrra e Lauretës. Ajo shton se lidhja ka mbaruar dhe ka krijuar një familje të re. Për shkak të konfliktit të parave, familja e ka nxjerrë Mirushen jashtë shtëpisë dhe nuk ka kontakte me të.

Seanca e ndërmjetësimit mbyllet pa pajtim mes binjakeve Laureta dhe Mirushe. Laureta nuk ia fal motrës së saj paratë që ajo i ka marrë hua familjes për ish-bashkëshortin, Përparimin. 42 mijë eurot nuk janë kthyer prej 8 vjetësh dhe familja është zhytur në kredi për t’i shlyer.

Laureta: Zotëria nga Kosova i ka kërkuar babait tim lekë…

Mirushe: Pse më ke sjellë këtu sot?

Laureta: Të kam sjellë këtu që t’i kthesh lekët familjes time, babait tim dhe vëllait tim.

Mirushe: Çfarë lekësh?

Eni Çobani: Po mirë, ky babai dhe vëllai janë edhe të Mirushes apo jo, s’janë vetëm të tutë apo Mirushen e keni nxjerrrë jashtë tani dhe nuk e konsideroni më? Tani vëllai me babain pse vijnë tek ju, jua kërkojnë juve këto para, për ç’arsye?

Laureta: Po nuk vijnë ato tek ne, ne do t’ia kërkojmë ish-burrit të motrës. Për 2-3 muaj u bënë me letra, bënë celebrimet se do iknin në Zvcër. Gjatë kësaj kohe i kanë kërkuar lekë borxh, shuma të mëdha borxh. Ata kërko bam, babai im shukat me lekë.

Mirushe: Po ti do të flasësh veç vetë? Po pse s’më jep një përgjigje, kush ma bëri këtë personin mua?

Laureta: Ne të bëmë personin ty, nuk të thamë shko jep lekët.

Mirushe: Po siç e bëre ti për mirë, ashtu e njoha edhe unë për mirë.

Laureta: Ku e ka të mirën ai mi?

Mirushe: Këtë kërkoja vetes.

Paratë e huazuara janë marrë rreth 8 vite më parë. Laureta thotë se gabimi është i Mirushes, pasi ajo duhet ta kishte njohur më mirë partnerin e saj. Madje, ajo i thotë binjakes se ka bashkëpunuar me të.

Mirushe: Siç e njohe ti, ashtu e njoha dhe unë.

Ardit Gjebrea: Atë po thotë dhe motra.

Mirushe: Po ku ta njihja unë më shumë, më mirë?

Laureta: Po pse të tha kush hape barkun ti? Ai gam, ti lekët na, ça je ktu?

Mirushe: Ça lekësh moj?

Laureta: Lekët e babës tim! Unë sot të kam sjellë këtu që ti sot me Përparimin të gjesh lekët e babës tim dhe të vëllait tim dhe ta qepësh atë gojën! Kam pritur 8 vite që t’i kthehen lekët babës tim, more vesh? Të ma sjellësh atë Përparimin përballë se i dal unë!

Mirushe: Çfarë lekësh kërkon ti?

Laureta: Ato lekët që ia ke marrë.

Mirushe: Unë ia kam marrë?

Laureta: Ti bashkë me të, ke bashkëpunuar!

Mirushe: Gjej Përparimin, siç ma gjete të ma gjesh prapë, merr lekët!

Laureta: Unë të gjej atë?

Mirushe: Mos më përziej me këtë punë! Kam krijuar familje!

Laureta: Unë di burrin tim ku e kam unë, s’di atë ish-të fejuarin tënd!

Mirushe: Unë e kam harruar atë, kam krijuar lidhje tjetër moj gocë!