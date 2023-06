“Është dhe opsioni për të shitur shalqi”, Korreshi flet për situatën në PD: Lufta nuk bëhet për demokratët, por për byt*ën e vet

Deputeti demokrat Saimir Korreshi jashtë ambienteve të Parlamentit ka komentuar situatën në PD dhe garën e hapur për kryetarin e ri.

Ai deklaroi se kanë kërkuar që të verifikohet lista e anëtarëve të Këshillit Kombëtar që morën pjesë pak ditë më parë në mbledhje, ndërsa theksoi se mund të ketë edhe një mbledhje tjetër të Këshillit Kombëtar.

Sipas tij, nuk iu është vendosur në dispozicion lista e anëtarëve të Këshillit Kombëtar që ishin në mbledhjen e fundit. Ai tha se anëtarët e Këshillit Kombëtar janë zgjedhur nga anëtarët.

Sa i përket zgjedhjes që duhet të bëjnë, Korreshi tha me ironi se është dhe opsioni për të shitur shalqi, teksa theksoi se demokratët duhet të dinë se lufta nuk bëhet për ta, por për interesa personale.

Korreshi: I lumtë që ka plotësuar formularin Basha. Por mund të ketë një mbledhje të këshillit kombëtar rrugës. Ne jemi shpallur një herë kulak para ’90, por nuk i dihet jemi duke verifikuar dhe parë sesi mund të bëhet një tjetër mbledhje Këshilli Kombëtar. Të mbyllemi të mos hamë as bukë as ujë, siç zgjidhet Papa. Ne do kërkojmë listën e anëtarëve të Këshillit Kombëtar që morën pjesë. Ka qenë një rreckë e grisur keq.

Atllas i ri, por i grisur shumë shpejt. Anëtarët e Këshillit kombëtar janë votuar nga demokratët mos të bëjnë farsë. Jo nuk na është vendosur në dispozicion se kush ishte në mbledhje. Kjo është elementare, është A-ja. Unë dhe anëtarët e këshillit Kombëtar që njoh në Lushnjë, kanë votuar për PD-në zyrtare. Çdo njeri është i lirë të shikojë dhe ëndrra, nuk mund të përdhosë çdo njeri dhe të thotë ka shkuar tek Ilir Meta.

Anëtarët e Këshillit Kombëtar janë zgjedhur nga anëtarët. Unë në shtëpi kthehem përnatë. Është dhe opsioni për të shitur shalqi, por unë mendoj dhe gjykoj se të paktën demokratët duhet të dinë se lufta nuk bëhet për ta, por për terezinë e vet, bythën e vet që ta mbajnë në karrige. Që të mbash 1 vit e gjysmë karrigen dhe të bësh si i djegur për PD-në nuk e di kush e ka çuar te Meta dhe Berisha partinë.

