EMRAT/ Përndoqi të miturën, arrestohet 27 vjeçari në Mamurras, në pranga edhe një tjetër për kultivim narkotikësh

Policia e Kurbinit ka vënë në pranga dy shtetas, për veprat penale përndjekja dhe kultivimin të lëndëve narkotike.

Emiljan Nikolli (Lleshaj), 27 vjeç, banues në Mamurras, është vënë në pranga pasi rezulton i dënuar më parë për vjedhje me armë dhe armëmbajtje pa leje. Për këtë person, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, me vendimin e datës 22.07.2022, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Përndjekja”, pasi dyshohet se ka përndjekur një shtetase të mitur;

Agron Dani, 30 vjeç, banues në Krujë u ndalua pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, me vendimin e datës 27.07.2019, i ka caktuar këtij personi, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, pasi dyshohet se ka kultivuar bimë narkotike, në zonën e Krujës.

Njoftimi i policise:

