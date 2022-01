Einxhel e Big Brother bëhet pishman: Është hera e fundit që futem në suitë me Dj Dagz, vetëm po u futa me goca (VIDEO)

Dj Dagz dhe Einxhel janë tashmë zyrtarisht çifti në shtëpinë e “Big Brother VIP”. Ata kanë kaluar një natë romantike në suitë, ku kanë shkëmbyer puthje dhe përqafime. Dyshja kanë qendruar në vaskën me hidromasazh por duket se Einxhel ndihet akoma në siklet lidhur me marrëdhënien në fjalë.

Për këtë e ka nga ngacmuar edhe Ilir Shaqiri, i cili e ka pyetur nëse ka pasur puthje në suitë.

“Hë, si shkoi suita? Pati puçje?”, tha Iliri.

“Unë di të them vetëm një gjë që tek ajo suita nuk do futem më, është hera e fundit. Le ta marrë kush të dojë herës tjetër, ose do shkoj me ndonjë gocë”, u përgjigj Einxhel.

Në këtë mënyrë, moderatorja e mohoi se ka pasur puthje, duke lënë të kuptohet se “është penduar”./albeu.com/