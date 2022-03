“Edhe në botën tjetër do të të dua njësoj si sot”, dedikimi prekës i vajzës që humbi jetën bashkë me të fejuarin

Jeta e çiftit të të rinjve, Almenia Karajt dhe Shkumbin Bratit u pre në mes si pasojë e aksidentit tragjik në orët e para të mëngjesit të së dielës në aksin Fushë-Krujë-Milot.



“Sa me fat jam që jetën do e ndaj me ty 04.03.2020″ këto ishin fjalët që e reja Almenia Karaj i dedikoi të fejuarit të saj Shkumbin Bratit dy ditë më parë, por fati deshi që ëndrrat e tyre të ndërpriteshin në mesa, pasi një aksident tragjik u mori jetën në afërsi të Thumanës.

Çifti kishte vetëm dy ditë që kishin kurorëzuar dashurinë e tyre me fejesë. Brati ishte këngëtar që merrte pjesë në festa familjare. Pikërisht mbrëmjen e djeshme ata ishin në një festë ku Shkumbi Brati po performonte live. Pas festës, pak minuta pas mesnate çifti u përfshi në askident duke humbur jetën.

“Edhe në botën tjetër do të të dua njësoj si sot”, ky ishte një tjetër dedikimi prekës i 16-vjeçares Almeina Karaj ndaj të fejuarit të saj Shkumbin Brati 20 vjeç.

Në aksidentin tragjik humbë jentën edhe dy shoferët e makinave që u përplasën.