“E vetmja dëshirë që kam”, Brisida Shehaj do të bëhet nënë e vetme, por pa bashkëshort

Ish-drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Brisida Shehaj ishte së fundmi e ftuar te “Rudina” në Tv Klan, ku u rrëfye si kurrë më parë rreth jetës private. Moderatorja e pyeti në lidhje me modelin e saj të gruas në administratë, ku drejtoi për 3 vite.

Brisida tha se nuk ka asnjë model frymëzimi të gruas në politikë dhe se ka idhull vetëm nënën e saj. Ajo u ndal te marrëdhënia e ngushtë me prindërit, me të cilët jeton ende dhe në moshën 38 vjeçare. Rudina e pyeti drejtpërdrejtë nëse një ndër dëshirat e saj është të bëhet dhe vetë nënë. Brisida u shpreh se kjo është dëshira e saj më e madhe, edhe nëse nuk do të ketë një partner në krah. Ajo tha se ka marrë vendimin për të qenë nënë e vetme.

“Është e vetmja dëshirë që kam patur. Sa herë diskutoja me mikeshat e mia të ngushta se thoshin “ti shumë e realizuar, ja i ke të gjitha”, i thosha “ndonjëherë Zoti të jep atë që s’do”. Unë jam nga ato natyra që e kam marrë vendimin për të qenë nënë edhe e vetme, kështu që ndoshta në një të ardhme të afërt do ta realizoj. Për mua të qenit nënë qëndron përtej një marrëdhënieje. Ajo është një fat që edhe vjen, edhe s’vjen, por t’i heq mundësinë vetes e të qenit nënë nuk kam ndërmend. Shpresoj që të jemi mirë dhe shpresoj që të ndodhë sa më shpejt të bëhem nënë. Të ishte dikush në krahun tim do ishte shumë mirë, por për fat kam një familje që më përkrah në këtë vendim. E kuptoj që do të ketë paragjykime, siç ndodh në rastet kur dikush bëhet nënë, pa një bashkëshort në krah. Por për mua është më e ndershme dhe e moralshme të bësh diçka të tillë, sesa të shtiresh si 80 për qind e çifteve, që hiqen si të lumtur në foto apo dalje”, tha Brisida.