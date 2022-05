E pyetën për Borën pasi u shfaqën bashkë, si reagon Donaldi (VIDEO)

Mbrëmjen e djeshme, çifti i famshëm, Bora Zemani dhe Donald Veshaj u panë së bashku në një club nate në Prishtinë.

Donaldi u pyet se a do ta takoj apo flas me Borën pasi që edhe ajo do të jetë pjesë e këtij eventi. E që në një përgjigje për emisionin “#gjesi” në T7 u shpreh: “Këto pyetje i bëjmë më vonë”.

Ata kanë marrë pjesë në një event të organizuar nga stilisti Valdrin Sahiti, në sfilatën më të madhe të modës në Prishtinë.

Atje morën pjesë personazhe të shumta publike nga Kosova e Shqipëria./albeu.com/